ЗМІ: Нациста Мільчакова, який воював на Донбасі, знайшли в Сирії

Громадянин РФ Олексій Мільчаков, який керував неонацистським батальйоном бойовиків "Русич", що воював на Донбасі, перебуває в складі "ПВК Вагнера" в Сирії.

Про це пише російське видання "Фонтанка".

"Розглядаючи фотографії з бійцями "ПВК Вагнера" на базі, розташованій біля заводу Хаян в сирійській провінції Хомс, "Фонтанка" зустріла знайому особу. Безсумнівно, це був він - Олексій Мільчаков", - пише інтернет-газета.

Басейн на заводі Хаян під Пальмірою

Повідомляється, що кілька місяців тому на питання про рід занять Мільчаков неправдоподібно відповідав, що зайнятий на будівництві стратегічного об'єкта - Кримського мосту.

Також видання цитує коментар Мільчакова про виведення батальйону бойовиків "Русич" з Донбасу, однією з причин він називав вимогу підписати контракт про службу в "озброєних силах ДНР", яку він вважав неприйнятною.

"Свої завдання група виконала, ресурси цієї війни отримала, і далі в таких умовах і незрозуміло за чиї інтереси ми воювати не будемо ... Нас чекає наступна війна", - заявив він.

Як повідомлялося, головна військова прокуратура встановила, що в результаті злочинних дій Мільчакова, а саме влаштованої ним засідки 5 вересня 2014 недалеко від селища Привітне Слов'яносербського району Луганської області загинули близько 40 військовослужбовців батальйону "Айдар" і 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина РФ Олексія Мільчакова направлено до суду, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, як повідомив 7 жовтня голова СБУ Василь Грицак, члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі.

За його словами, група Вагнера є найбільшою з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі і в Сирії.

"Вперше діяльність ПВК Вагнера на території України зафіксовано 29 травня 2014 року. Встановлено 1587 осіб – членів "групи Вагнера", загальний кількісний склад - близько 5000 осіб. Географія застосування: ОРДЛО (червень 2014 - серпень 2015), Сирія - з серпня 2015 року" , - повідомив Грицак.