"Трейд коммодіті" відсудило у Міноборони 8 мільйонів гарантії за паливо

Вищий госпсуд зобов’язав Міноборони повернути ТОВ "Трейд коммодіті" 8,19 мільйона гривень банківського зобов’язання по одному з договорів постачання палива для армії, перевіркою якого займаються НАБУ та САП.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на постанову суду від 1 червня 2017 року.

Позов до Міноборони ТОВ "Трейд коммодіті" подало восени 2016 року. Компанія вимагала повернути 8,19 мільйона гривень банківської гарантії по одному з договорів поставки палива загальною вартістю 1,3 мільярда гривень, укладених 13 та 18 травня 2016 року.

Ці кошти були видані "Банком "Восток"" на користь "Трейд коммодіті". Так Міноборони страхувало себе від невиконання постачальником зобов’язань за договором поставки армії зимового дизельного палива ДТ-З-К5 (клас 2) на суму 163,79 мільйона гривень датованого 18 травня 2016 року.

Того ж дня за ініціативою "Трейд коммодіті" сторони уклали додаткову угоду щодо збільшення вартості палива.

Причину внесення змін до договору постачальник пояснив зростанням вартості нафти марки "Brent" з моменту подання пропозиції на аукціон до дня підписання договору, а також зростання середнього котирування на "Diesel 10 ppm", опубліковане в "Platt’s European Marketscan" під заголовком "FOB MED (Italy)".

На таких же підставах 15 червня фірма узгодила і уклала другу додаткову угоду з Міноборони щодо чергового підвищення ціни палива за договором.

А за третьою додатковою угодою, від 17 червня, до договору внесли зміни у частині специфікації. Від початку фірма мала постачати дизельне паливо ДТ-З-К5 (клас 2, температура фільтрування до -32 °С). Однак додатковою угодою їй дозволили також постачати паливо СS 51 класу 1 з температурою до -34°С.

У результаті укладання додаткових угод вартість палива за договором зросла загалом на 14%.

26 липня, коли по договору було поставлено більш ніж 99,5% палива, "Трейд коммодіті" намагалось ініціювати підписання четвертої додаткової угоди в частині збільшення строків постачання, але цього разу Міноборони відмовилось.

Це рішення силовиків, у пакеті з вимогою повернути суму банківської гарантії, "Трейд коммодіті" намагалось оскаржити в судовому порядку.

Суди першої та другої інстанції, а також касаційна інстанція дійшли до висновку, що підписуючи додаткові угоди, Міноборони фактично погодилось зі зміною ціни палива.

При цьому судді погодились, що у Міноборони не було підстав укладати четверту додаткову угоду.

Разом з тим, після затвердження остаточної специфікації продукції, 17 травня, та оформлення останньої видаткової накладної по договору, 21 липня, "Трейд коммодіті" виконало свої зобов’язання по договору, тому замовник має повернути фірмі суму забезпечення виконання договору, видану "Банком "Восток"".

Бенефіціарними власниками банку "Восток" є Володимир Костельман, Лія та Вадим Мороховські. Костельман та Мороховський – співвласники компанії Fozzy Group, що управляє мережею маркетів "Сільпо", "Фора", Le Silpo, Fozzy C&C.

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють "Трейд коммодіті" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,30 млрд грн.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва 17 жовтня відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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