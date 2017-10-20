Захист Зайцевої звинувачує у ДТП "Туарег"

Адвокат харківської "лихачки" Олени Зайцевої Юлія Козир заявляє, що винуватцем смертельної ДТП є автомобіль Volkswagen Tuareg, з яким перед наїздом на людей зіткнувся Lexus Зайцевої.

Про це вона заявила у п'ятницю на засіданні суду в Харкові, де обирається запобіжний захід для її підзахисної.

За словами Козир, численні відео з камер спостереження свідчать, що саме "Туарег" врізався у "Лексус", а не навпаки. Крім того, стверджує юрист, Volkswagen почав рух на перехрестя на жовтий сигнал світлофору.

Також, каже адвокат, перед початком руху "Туарег" стояв перед світлофором, перетнувши стоп-лінію, що також є порушенням.

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