Защита Зайцевой обвиняет в ДТП "Туарег"

Адвокат харьковской "лихачки" Елены Зайцевой Юлия Козырь заявляет, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Touareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой.

Об этом она заявила в пятницу на заседании суда в Харькове, где избирается мера пресечения для ее подзащитной.

По словам Козырь, многочисленные виде с камер наблюдения свидетельствуют, что именно "Туарег" врезался в "Лексус", а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.

Также, говорит адвокат, перед началом движения "Туарег" стоял перед светофором, наехав на стоп-линию, что также является нарушением.

"По этому поводу вопрос: почему сегодня на скамье подсудимых находится Зайцева Елена", - поставила она риторический вопрос.

Козырь предложила дождаться выводов судебной авто-технической экспертизы, которая покажет, какая из двух машин нарушила правила дорожного движения.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, дочь харьковского бизнесмена и сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал должность в 2013 году.

Вскоре появилось видео ДТП. На нем хорошо видно, как Volkswagen Touareg начал движение от светофора одновременно с другими машинами на небольшой скорости. Когда он доехал до середины перекрестка, его переднюю часть ударил Lexus, который быстро мчался по перпендикулярной улице.

На заседании суда сторона обвинения заявила, что анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Зайцеву уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Позже он сообщил, что водитель Lexus участвовала в гонках по ночному Харькову, когда произошла авария.

Евгений Кизилов, УП