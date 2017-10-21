Викрадачка немовляти розповіла, чому викрала дитину
Викрадачка немовляти, затримана у Вишгородському районі 21 жовтня, заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.
Про це вона сказала у коментарі, відеозапис якого розміщено на сторінці "Київ Оперативний".
На питання, яку мету вона мала після викрадення малечі, дівчина заявила: "Повернути дитину, пояснити, з якої причини взяла, та написати, що я чула від людини, що проходила повз і все, поганих думок у мене не було".
Також дівчина заявила, що план викрасти дитину у неї з'явився вчора, 20 жовтня.
"Я йшла біля ринку, а там чоловік говорив "Мені ця дитина геть не потрібна, я б її краще у приют здав... Я подумала - забрати, потім піти в поліції, віддати, сказати, що людина відмовилася (від дитини)", - зазначила дівчина.
Коментуючи питання, що вона зробила після викрадення, дівчина відповіла: "Сіла на маршрутку Київ-Вишгород, поїхала сюди (у с. Новосілки)".
"Приїхали у Вишгород, зустрілися з хлопцем (співмешканцем) і поїхали сюди", - повідомила вона.
На питання, що робили з дитиною, сказала "Нічого, тільки гралися та годували, продукти купували у аптеці у Вишгороді, памперси також там купили".
Як відомо, двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.
Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.
У суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.
Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці - 20 років, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
Українська правда
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