Викрадачка немовляти розповіла, чому викрала дитину

Викрадачка немовляти, затримана у Вишгородському районі 21 жовтня, заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.

Про це вона сказала у коментарі, відеозапис якого розміщено на сторінці "Київ Оперативний".

На питання, яку мету вона мала після викрадення малечі, дівчина заявила: "Повернути дитину, пояснити, з якої причини взяла, та написати, що я чула від людини, що проходила повз і все, поганих думок у мене не було".

Також дівчина заявила, що план викрасти дитину у неї з'явився вчора, 20 жовтня.

"Я йшла біля ринку, а там чоловік говорив "Мені ця дитина геть не потрібна, я б її краще у приют здав... Я подумала - забрати, потім піти в поліції, віддати, сказати, що людина відмовилася (від дитини)", - зазначила дівчина.

Коментуючи питання, що вона зробила після викрадення, дівчина відповіла: "Сіла на маршрутку Київ-Вишгород, поїхала сюди (у с. Новосілки)".

"Приїхали у Вишгород, зустрілися з хлопцем (співмешканцем) і поїхали сюди", - повідомила вона.

На питання, що робили з дитиною, сказала "Нічого, тільки гралися та годували, продукти купували у аптеці у Вишгороді, памперси також там купили".

Як відомо, двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

У суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.

Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці - 20 років, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Українська правда