Акція під ВР триватиме до початку листопада

Акція під Верховною Радою, яка стартувала 17 жовтня, триватиме до початку листопада.

Про це заявив екс-глава Одеської ОДА та один з організаторів "Всеукраїнського збору" Міхеїл Саакашвілі.

У своєму виступі на площі Конституції 22 жовтня він повідомив, що акція триватиме "мінімум до наступного пленарного тижня" - 7 листопада.

За словами Саакашвілі, протягом наступних двох тижнів на площі Конституції будуть проходити "семінари, дискусії" і спілкування між учасниками протестної акції.

"У наступні тижні до сесії (ВР) ми маємо... перебудувати цю площадку в дуже спокійне, потужне, безпечне місце", - зазначив він.

Також Саакашвілі повідомив, що має намір відвідати низку українських міст, "щоб донести своє бачення того, що відбувається в країні і пропозиції щодо поліпшення ситуації".

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Учасники акції встановили під ВР кілька наметів. 19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

20 жовтня правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Ввечері 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

22 жовтня на площі Конституції під ВР відбулося віче за участю Міхеіла Саакашвілі та інших активістів.

Інтерфакс-Україна