Акция под ВР продлится до начала ноября

Акция под Верховной Радой, стартовавшая 17 октября, продлится до начала ноября.

Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА и один из организаторов "Всеукраинского сбора" Михеил Саакашвили.

В своем выступлении на площади Конституции 22 октября он сообщил, что акция продолжится "минимум до следующей пленарной недели" - 7 ноября.

По словам Саакашвили, в течение следующих двух недель на площади Конституции будут проходить "семинары, дискуссии" и общение между участниками протестной акции.



"В следующие недели до сессии (ВР) мы должны ... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", - отметил он.



Также Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение происходящего в стране и предложения по улучшению ситуации".

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

20 октября правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

Интерфакс-Украина