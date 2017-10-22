Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Акция под ВР продлится до начала ноября

Воскресенье, 22 октября 2017, 22:05

Акция под Верховной Радой, стартовавшая 17 октября, продлится до начала ноября. 

Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА и один из организаторов "Всеукраинского сбора" Михеил Саакашвили. 

В своем выступлении на площади Конституции 22 октября он сообщил, что акция продолжится "минимум до следующей пленарной недели" -  7 ноября.

По словам Саакашвили, в течение следующих двух недель на площади Конституции будут проходить "семинары, дискуссии" и общение между участниками протестной акции.

"В следующие недели до сессии (ВР) мы должны ... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", - отметил он. 

Также Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение происходящего в стране и предложения по улучшению ситуации".

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября.  Участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти. 

20 октября правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

Интерфакс-Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадамитингиСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: