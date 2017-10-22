Побиття Лозового зареєстрували як "насильство щодо державного діяча"

"За фактом дані про побиття народного депутата буде внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 346 КК - "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", - повідомили у поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також правоохоронці уточнили, що тілесних ушкоджень внаслідок інциденту у Лозового немає.

Як відомо, нардепа від "Радикальної партії" Андрія Лозового побили у Львівській області, куди він прибув, щоб зустрітись з виборцями.

Сам Лозовой згодом заявив, що на нього напала "лісова мафія".