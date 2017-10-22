Побиття Лозового зареєстрували як "насильство щодо державного діяча"
Сколівській відділ поліції вніс дані про побиття нардепа Андрія Лозового за статтею про погрозу чи насильство щодо державного діяча.
Про це УП повідомили у Нацполіції.
"За фактом дані про побиття народного депутата буде внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 346 КК - "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", - повідомили у поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Також правоохоронці уточнили, що тілесних ушкоджень внаслідок інциденту у Лозового немає.
Як відомо, нардепа від "Радикальної партії" Андрія Лозового побили у Львівській області, куди він прибув, щоб зустрітись з виборцями.
Сам Лозовой згодом заявив, що на нього напала "лісова мафія".
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