Побиття Лозового зареєстрували як "насильство щодо державного діяча"

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Неділя, 22 жовтня 2017, 23:38

Сколівській відділ поліції вніс дані про побиття нардепа Андрія Лозового за статтею про погрозу чи насильство щодо державного діяча. 

Про це УП повідомили у Нацполіції.

"За фактом дані про побиття народного депутата буде внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 346 КК - "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", - повідомили у поліції. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також правоохоронці уточнили, що тілесних ушкоджень внаслідок інциденту у Лозового немає.

Як відомо, нардепа від "Радикальної партії" Андрія Лозового побили у Львівській області, куди він прибув, щоб зустрітись з виборцями.

Сам Лозовой згодом заявив, що на нього напала "лісова мафія".

Оксана Коваленко, УП

Теми: Лозовой поліція
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