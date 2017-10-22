Лозовой заявив, що на нього напала "лісова мафія"

Нардеп від "Радикальної партії" Андрій Лозовой заявив, що у Львівській області на нього напала "лісова мафія".

Про це він написав у Facebook.

"Замовником нападу на мене є лісова мафія, а конкретно начальник ДП "Славський лісгосп" Сергій Кокотць і його ставленик - кандидат на голову Славської ОТГ від влади Володимир Бега", - написав Лозовой.

Він також зазначив, що з ним все гаразд.

Водночас нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук написав у Facebook, що інцидент трапився у селі Хащовиння в місцевому Будинку культури.

"Прізвище організатора тітушок і одного з нападників - Володимир Луцик", - заявив він.

Як повідомлялося, у Львівській області побили нардепа від "Радикальної партії" Андрія Лозового.

"Усіх осіб - учасників конфлікту - встановлено. Проводиться перевірка. Після цього ухвалюватиметься рішення про кваліфікацію", - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Нардеп прибув на Львівщину, щоб зустрітись з виборцями.

29 жовтня відбудуться вибори депутатів сільських, селищних, міських рад у 201 обʼєднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України.

Як відомо, у червні ГПУ звернулася до Верховної Ради щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Андрія Лозового за підозрою в ухиленні від сплати податків.

За даними слідчих, Лозовий завдав державі збитків на суму 1 846 561 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

У липні регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ на Лозового і залишив питання недоторканності цього депутата на розсуд спікера Андрія Парубія. Того ж дня соратник Лозового Ігор Мосійчук заявив, що ДФС нібито впродовж двох тижнів ігнорувала прохання Лозового надати йому податкове повідомлення-рішення, тож він не міг оскаржити його в суді.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лозовий пропустив 10-денний термін для оскарження податкового повідомлення-рішення ДФС і подав позов уже після того, як до Верховної Ради надійшло подання ГПУ щодо цього нардепа.

Українська правда