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Побои Лозового зарегистрировали как "насилие в отношении госдеятеля"

Воскресенье, 22 октября 2017, 23:38
Побои Лозового зарегистрировали как насилие в отношении госдеятеля

Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.

Об этом УП сообщили в Нацполиции.

"По факту данные об избиении народного депутата будет внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 346 УК -" Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.

Как известно, депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового избили во Львовской области, куда он прибыл, чтобы встретиться с избирателями.

Сам Лозовой позже заявил, что на него напала "лесная мафия".

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Лозовойполиция
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