Побои Лозового зарегистрировали как "насилие в отношении госдеятеля"
Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.
Об этом УП сообщили в Нацполиции.
"По факту данные об избиении народного депутата будет внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 346 УК -" Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.
Как известно, депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового избили во Львовской области, куда он прибыл, чтобы встретиться с избирателями.
Сам Лозовой позже заявил, что на него напала "лесная мафия".
Оксана Коваленко, УП