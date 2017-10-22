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На Львівщині побили нардепа партії Ляшка

Неділя, 22 жовтня 2017, 19:54

У Львівській області побили нардепа від "Радикальної партії" Андрія Лозового.

Про це ввечері 22 жовтня повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. 

За його словами, інцидент стався у н.п.Хащованя Сколівського району біля відпочинкового комплексу "Вежа Ведмежа".

Лозовий приїхав у район на зустріч з виборцями.

Зазначається, що нардеп звернувся із заявою до поліції. 

У Нацполіції "Українській правді" повідомили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Усіх осіб - учасників конфлікту встановлено. Проводиться перевірка. Після цього ухвалюватиметься рішення про кваліфікацію", - повідомив речник НП Ярослав Тракало.

Інших подробиць інциденту наразі немає. 

УП намагається отримати коментар у Лозового з цього приводу. 

29 жовтня відбудуться вибори депутатів сільських, селищних, міських рад у 201 обʼєднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України. 

Як відомо, у червні ГПУ звернулася до Верховної Ради щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Андрія Лозового за підозрою в ухиленні від сплати податків.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

У липні регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ на Лозового і залишив питання недоторканності цього депутата на розсуд спікера Андрія Парубія. Того ж дня соратник Лозового Ігор Мосійчук заявив, що ДФС  нібито впродовж двох тижнів ігнорувала прохання Лозового надати йому податкове повідомлення-рішення, тож він не міг оскаржити його в суді.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лозовой пропустив 10-денний термін для оскарження податкового повідомлення-рішення ДФС і подав позов уже після того, як до Верховної Ради надійшло подання ГПУ щодо цього нардепа.

Оксана Коваленко, Наталія Нечай, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Радикальна партіяЛозовой
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