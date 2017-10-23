"Трейд Коммодіті" до Каська захищали юристи, пов’язані з Грановським
Юридичний супровід ТОВ "Трейд Коммодіті" здійснювала юрфірма, представники якої брали участь у господарських спорах в інтересах бізнес-структур, пов’язаних із депутатом Олександром Грановським.
Про це повідомляє "Bihus.Info", нагадуючи, що Національне антикорупційне бюро розслідує контракти Міністерства оборони з "Трейд Коммодіті" на предмет розтрати 149 млн грн у 2016 році.
У рейтингу "50 провідних юридичних фірм України" за 2016 рік "Trade Commodity" вказана серед основних клієнтів юрфірми "FCLEX". Компанія "Stockman Interhold", якою Андрій Адамовський володів до 2010 року, а потім переписав на сина Дмитра, також її клієнт.
"FCLEX" із червня зветься "EQUITY" (50% у статному капіталі має старший партнер Віктор Барсук, 10% – партнер Олег Маліневський).
Юристи цієї фірми у липні минулого року захистили інтереси "Трейд Коммодіті" у Вищому госпсуді України у суперечці щодо тендера на поставку паливно-мастильних матеріалів для ПАТ "Укрзалізниця", на суму близько 162 млн грн.
Маліневський відстоював інтереси Адамовського у спорах навколо ТРЦ SkyMall.
Грановський до 2014 року був головою наглядової ради Assofit Holdings Limited – проектної компанії столичного ТРЦ SkyMall, та представляв за довіреністю інтереси Stockman Interhold SA, співвласника Assofit.
Юристи FCLEX відстоювали в судах інтереси компаній Stockman Interhold SA та "Призма-Бета", яка володіла приміщеннями ТРЦ (її виконавчим директором працювала Ольга Ткаченко, екс-помічниця Грановського у парламенті).
Грановський минулого року запевняв, що не веде справ із юристом Маліневським із 2014 року. Проте у липні 2016 року журналісти програми "Схеми" зафіксували зустріч Грановського з Барсуком та Маліневським у київському ресторані, а також зустріч Барсука з депутатом Ігорем Кононенком.
Власником ТОВ "Трейд Коммодіті", котра за останні два роки виграла паливні тендери на понад 7 млрд грн, значиться Вадим Майко з Кам’янського. Цей чоловік живе у звичайній квартирі й не має машини. Він заявляв, що з Адамовським не знайомий.
Адамовський на початку року запевняв, що він не володіє "Трейд Коммодіті", а лише кредитує чи фінансує її. Грановський зв’язки з фірмою заперечує.
На початку 2016 року "Трейд Коммодіті" оформило великий кредит у близькому до Адамовського банку "Південний", позичивши 7,5 млн дол та 81 млн грн.
Як відомо, 11 жовтня НАБУ затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського, заявивши про викриття корупційної схеми з розтрати 149 млн грн. на закупівлі палива.
Як інвестори "Трейд Коммодіті" Андрій Адамовський та Володимир Трофименко дали прес-конференцію з цього приводу, на якій як юрист був Віталій Касько, керівник практики кримінального права "Василь Кисіль та партнери". Трофименка тоді затримали.
Олена Рощенко, УП
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