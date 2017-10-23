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"Трейд Коммодити" до Касько защищали юристы, связанные с Грановским

Понедельник, 23 октября 2017, 15:35

Юридическое сопровождение ООО "Трейд Коммодити" осуществляла юрфирма, представители которой участвовали в хозяйственных спорах в интересах бизнес-структур, связанных с депутатом Александром Грановским.

Об этом сообщает "Bihus.Info", напоминая, что Национальное антикоррупционное бюро расследует контракты Министерства обороны с "Трейд Коммодити" на предмет растраты 149 млн грн, в 2016 году.

В рейтинге "50 ведущих юридических фирм Украины" за 2016 год "Trade Commodity" указана среди основных клиентов юрфирмы "FCLEX". Компания "Stockman Interhold", которой Андрей Адамовский владел до 2010 года, а затем переписал на сына Дмитрия, также ее клиент.

 

"FCLEX" с июня называется "EQUITY" (50% в уставном капитале имеет старший партнер Виктор Барсук, 10% – партнер Олег Малиневская).

Юристы фирмы в июле прошлого года защитили интересы "Трейд Коммодити" в Высшем хозсуде Украины в споре относительно тендера на поставку горюче-смазочных материалов для ПАО "Укрзализныця" на сумму около 162 млн грн.

Малиневский отстаивал интересы Адамовского в спорах вокруг ТРЦ SkyMall.

Грановский до 2014 года был главой наблюдательного совета Assofit Holdings Limited - проектной компании столичного ТРЦ SkyMall, и представлял по доверенности интересы Stockman Interhold SA, совладельца Assofit.

Юристы FCLEX отстаивали в судах интересы компаний Stockman Interhold SA и "Призма-Бета", которая владела помещениями ТРЦ (ее исполнительным директором работала Ольга Ткаченко, экс-помощница Грановского в парламенте).

Грановский в прошлом году уверял, что не ведет дел с юристом Малиневским с 2014 года. Однако в июле 2016 года журналисты программы "Схемы" зафиксировали встречу Грановского с Барсуком и Малиневским в киевском ресторане, а также встречу Барсука с депутатом Игорем Кононенко.

Владельцем ООО "Трейд Коммодити", которая за последние два года выиграла топливные тендеры более чем 7 млрд грн, значится Вадим Майко из Каменского. Этот человек живет в обычной квартире и не имеет машины. Он заявлял, что с Адамовская не знаком.

Адамовский в начале года уверял, что он не владеет "Трейд Коммодити", а только кредитует и финансирует ее. Грановский связи с фирмой отрицает.

В начале 2016 года "Трейд Коммодити" оформило крупный кредит в близком к Адамовскому банке "Пивденный", заняв ,5 млн дол. и 81 млн грн.

Как известно, 11 октября НАБУ задержало заместителя министра обороны Игоря Павловского, заявив о разоблачении коррупционной схемы по растрате 149 млн грн. на закупкк топлива.

Как инвесторы "Трейд Коммодити" Андрей Адамовский и Владимир Трофименко дали пресс-конференцию по этому поводу, на которой как юрист был Виталий Каско, руководитель практики уголовного права "Василь Кисиль и партнеры". Трофименко тогда задержали.

Алена Рощенко, УП

Темы: Грановский
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