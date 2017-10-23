"Інша сторона конфлікту": інцидент з Лозовим стався через собаку

Інцидент у Львівській області з народним депутатом від "Радикальної партії" Андрієм Лозовим стався через собаку.

Про це "Українській правді" повідомив Володимир Луцик, який постраждав під час інциденту з депутатом Лозовим і перебуває у лікарні в Сколому на стаціонарі.

"Місцевий житель - пенсіонер з мого села - звернувся до мене і сказав, що хтось в нього вкрав собаку. Це породистий пес – бульдог. Мій сусід мав якусь інформацію, де цей собака міг бути, приїхав за мною. Ми поїхали в сусіднє село Хащованя, там стояв Ленд Крузер Тойота. У ній перебував водій, якого ми спитали, чи в них собака", - розповів він.

Коли водій це підтвердив, чоловік разом з власником собаки попросили віддати тварину.

"Але виявилось, що без наказу "шефа, який сидить в будинку культури", собаку не віддадуть", - зазначив Луцик.

"Ми туди зайшли, культурно привіталися з громадянами, підійшли до депутата, пояснили, що хочемо повернути собаку. Депутат відповів, що собака недоглянута, хвора і негодована, тому він не може нам віддати його. А потім він запропонував, щоб йому принесли собаку, і він виставить на голосування, кому її віддати", - продовжив чоловік.

Він розповів, що люди принесли собаку, коли власник її побачив, почав обіймати.

"Ми почали виходити з будівлі, бо я думав, що вже все вирішено. Однак охоронці почали мене тиснути, потім якийсь чоловік вдарив мене головою в обличчя, став бити руками, а інші люди почали мене гамселити по спині. Здійнявся галас, ми змогли вискочити з собакою", - сказав Луцик.

На уточнююче питання, як депутат міг взагалі взяти собаку, Луцик відповів:

"Собака гуляла біля будинка, нашийником, на якому був номер телефона власника. Всі жителі села знали цього собаку, і хто його власник".

На питання про те, що Лозовий заявляє, що інцидент стався на замовлення "лісової мафії", Луцик відповів:

"Якщо він говорить, що хтось замовив, то що спонукало його красти на дорозі чужу собаку? Про інше мені нічого невідомо. Я допоміг односельчанинові".

На питання, чи відомо йому прізвища людей, яких назвав Лозовий, Луцик відповів ствердно, і зазначив, що в сільській місцевості всі всіх знають.

"Хочу звернути увагу, що я не перебуваю в жодній політичній партії, ніколи не був депутатом і безпартійний", - підкреслив чоловік.

При цьому він визнав, що хоче взяти участь у виборах до Славської територіальної громади. Луцик зазначив, що подав заяву до поліції через побиття.

Водночас в поліції підтвердили, що вони отримали скаргу від одного з місцевих мешканців, який розповів, що до нього застосували фізичну силу.

Як відомо, до інциденту Лозовий опублікував на своїй сторінці у Facebook пост про те, що зустрів у Карпатах бульдога.

Пізніше у відповідь на питання, чи побиття пов'язане із бульдогом, він відповів, що ні.

"Українська правда" намагалась зателефонувати Андрію Лозовому, але його телефон не відповідав. УП написала повідомлення нардепу, проте наразі відповіді немає.

Володимир Луцик – учасник бойових дій і , за його словами, є добровольцем і бере участь в АТО з боку Української добровольчої армії під керівництвом Яроша.