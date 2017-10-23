"Інша сторона конфлікту": інцидент з Лозовим стався через собаку

Інцидент у Львівській області з народним депутатом від "Радикальної партії" Андрієм Лозовим стався через собаку.

Про це "Українській правді" повідомив Володимир Луцик, який постраждав під час інциденту з депутатом Лозовим і перебуває у лікарні в Сколому на стаціонарі.

"Місцевий житель - пенсіонер з мого села - звернувся до мене і сказав, що хтось в нього вкрав собаку. Це породистий пес – бульдог. Мій сусід мав якусь інформацію, де цей собака міг бути, приїхав за мною. Ми поїхали в сусіднє село Хащованя, там стояв Ленд Крузер Тойота. У ній перебував водій, якого ми спитали, чи в них собака", - розповів він.

Коли водій це підтвердив, чоловік разом з власником собаки попросили віддати тварину.

"Але виявилось, що без наказу "шефа, який сидить в будинку культури", собаку не віддадуть", - зазначив Луцик.

"Ми туди зайшли, культурно привіталися з громадянами, підійшли до депутата, пояснили, що хочемо повернути собаку. Депутат відповів, що собака недоглянута, хвора і негодована, тому він не може нам віддати його. А потім він запропонував, щоб йому принесли собаку, і він виставить на голосування, кому її віддати", - продовжив чоловік.

Він розповів, що люди принесли собаку, коли власник її побачив, почав обіймати.

"Ми почали виходити з будівлі, бо я думав, що вже все вирішено. Однак охоронці почали мене тиснути, потім якийсь чоловік вдарив мене головою в обличчя, став бити руками, а інші люди почали мене гамселити по спині. Здійнявся галас, ми змогли вискочити з собакою", - сказав Луцик.

На уточнююче питання, як депутат міг взагалі взяти собаку, Луцик відповів:

"Собака гуляла біля будинку, з нашийником, на якому був номер телефону власника. Усі жителі села знали цього собаку, і хто його власник".

На питання про те, що Лозовой заявляє, що інцидент стався на замовлення "лісової мафії", Луцик відповів:

"Якщо він говорить, що хтось замовив, то що спонукало його красти на дорозі чужу собаку? Про інше мені нічого невідомо. Я допоміг односельчанинові".

На питання, чи відомо йому прізвища людей, яких назвав Лозовий, Луцик відповів ствердно, і зазначив, що в сільській місцевості всі всіх знають.

"Хочу звернути увагу, що я не перебуваю в жодній політичній партії, ніколи не був депутатом і безпартійний", - підкреслив чоловік.

При цьому він визнав, що хоче взяти участь у виборах до Славської територіальної громади. Луцик зазначив, що подав заяву до поліції через побиття.

Водночас в поліції підтвердили, що вони отримали скаргу від одного з місцевих мешканців, який розповів, що до нього застосували фізичну силу.

Як відомо, до інциденту Лозовой опублікував на своїй сторінці у Facebook пост про те, що зустрів у Карпатах бульдога.

Пізніше у відповідь на питання, чи побиття пов'язане із бульдогом, він відповів, що ні.

Водночас у коментарі "Українській правді" Андрій Лозовой заперечив версію Володимира Луцика. Він назвав його причетним до начальника ДП "Славський лісгосп" Сергія Кокотця і кандидата на голову Славської ОТГ Володимира Беги.

За версією Лозового, вони використали історію із собакою для провокації перед виборами. За його версією, Кокотць і Бега намагаються "погрозами і шантажами" примусити місцевих жителів за них голосувати.

Крім того, політик назвав Володимира Луцика "тітушкою". Лозовой сказав, що Луцик приїхав до нього з чотирма особами на машині Беги і в його крові був алкоголь.

Щодо бульдога, за словами Лозового, його власницею виявилася місцева мешканка Людмила Йосипівна. Туристи залишили у неї собаку і вона почала за нею піклуватися. Однак через складні життєві обставини у неї немає достатньо коштів для її лікування. Лозовий сказав, що профінансує лікування бульдога і він залишиться у власниці.

Також Лозовой заявив, що Кокотць і Бега "намагалися з ним домовитися, намагалися простимулювати грошима, земельною ділянкою, але я їм відмовив", - підкреслив він.

Володимир Луцик – учасник бойових дій і, за його словами, є добровольцем і бере участь в АТО з боку Української добровольчої армії під керівництвом Яроша.

Оксана Коваленко, Марія Думанська, УП