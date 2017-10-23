"Другая сторона конфликта": инцидент с Лозовым произошел из-за собаки

Инцидент во Львовской области с народным депутатом от "Радикальной партии" Андреем Лозовым произошел из-за собаки.

Об этом "Украинской правде" сообщил Владимир Луцик, который пострадал во время инцидента с депутатом Лозовым и находится в больнице в Сколовом в стационаре.

"Местный житель - пенсионер из моего села - обратился ко мне и сказал, что кто-то у него украл собаку. Это породистый пес - бульдог. Мой сосед имел какую-то информацию, где эта собака могла быть, приехал за мной. Мы поехали в соседнее село Хащованя, там стоял Ленд Крузер Toyota. В нем находился водитель, которого мы спросили, у них ли собака", - рассказал он.

Когда водитель это подтвердил, человек вместе с владельцем собаки попросили отдать животное.

"Но оказалось, что без приказа "шефа, который сидит в доме культуры", собаку не отдадут", - отметил Луцик.

"Мы туда зашли, культурно поздоровались с гражданами, подошли к депутату, объяснили, что хотим вернуть собаку. Депутат ответил, что пес неухоженный, больной и некормленый, поэтому он не может нам отдать его. А потом он предложил, чтобы ему принесли собаку, и он выставит на голосование, кому ее отдать", - продолжил мужчина.

Он рассказал, что когда люди принесли собаку, владелец ее увидел, начал обнимать.

"Мы начали выходить из здания, я думал, что уже все решено. Однако охранники начали меня давить, потом какой-то человек ударил меня головой в лицо, стал бить руками, а другие люди начали меня бить по спине. Поднялся шум, мы смогли выскочить с собакой", - сказал Луцик.

На уточняющий вопрос, как депутат мог вообще взять собаку, Луцик ответил:

"Собака гуляла у дома, с ошейником, на котором есть номер телефона владельца. Все жители села знали эту собаку, и кто его владелец".

На вопрос о том, что Лозовой заявляет, что инцидент произошел на заказ "лесной мафии", Луцик ответил:

"Если он говорит, что кто-то заказал, то что побудило его воровать на дороге чужую собаку? О другом мне ничего неизвестно. Я помог односельчанину".

На вопрос, известно ли ему фамилии людей, которых назвал Лозовой, Луцик ответил утвердительно, и отметил, что в сельской местности все всех знают.

"Хочу обратить внимание, что я не состою ни в одной политической партии, никогда не был депутатом и беспартийный", - подчеркнул человек.

При этом он признал, что хочет принять участие в выборах во Славскую территориальную общину. Луцик отметил, что подал заявление в полицию из-за избиения.

В то же время в полиции подтвердили, что они получили жалобу от одного из местных жителей, который рассказал, что к нему применили физическую силу.

Как известно, до инцидента Лозовой опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что встретил в Карпатах бульдога.

Позже в ответ на вопрос, связано ли избиение с бульдогом, он ответил, что нет.

По версии Лозового, они использовали историю с собакой для провокации перед выборами. По его версии, Кокотць и Бега пытаются "угрозами и шантажом" заставить местных жителей за них голосовать.

Кроме того, политик назвал Владимира Луцика "титушкой". Лозовой сказал, что Луцик приехал к нему с четырьмя людьми на машине Беги и в его крови был алкоголь.

По поводу бульдога, по словам Лозового, его владелицей оказалась местная жительница Людмила Иосифовна. Туристы оставили у нее собаку и она начала за ней заботиться. Однако через сложные жизненные обстоятельства у нее нет достаточно средств для ее лечения. Лозовой сказал, что профинансирует лечение бульдога и он останется у владелицы.

Также Лозовой заявил, что Кокотць и Бега "пытались с ним договориться, пытались простимулировать деньгами, земельным участком, но я им отказал", - подчеркнул он.

Владимир Луцик - участник боевых действий и, по его словам, является добровольцем и участвует в АТО со стороны Украинской добровольческой армии под руководством Яроша.

Оксана Коваленко, Мария Думанская, УП