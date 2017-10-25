Ляшко виграв у лотерею півмільйона гривень

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Середа, 25 жовтня 2017, 11:04

Лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій.

В змінах до декларації Ляшко зазначив, що тричі виграв у лотерею  - 283560 гривень, 134000 гривень та 153485 гривень.

Загальна сума виграшу становить 571, 045 гривень.

"Українська правда" звернулась до нардепа за коментарем відносно виграшу в лотереї. Відповідь буде опублікована одразу, як тільки надійдуть відповідні коментарі.

Як відомо, раніше Ляшко продав свою квартиру екс-регіоналу за 15, 9 мільйонів гривень.

Українська правда

Теми: Ляшко лотереї Радикальна партія декларації
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