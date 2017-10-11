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Ляшко пояснив, яке саме майно він продав екс-регіоналу

Середа, 11 жовтня 2017, 10:44
Ляшко пояснив, яке саме майно він продав екс-регіоналу
скріншот

Лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко підтвердив продаж власної квартири за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі, посилаючись на слова нардепа.

На запитання, яке саме майно продав Ляшко, він відповів, що продав квартиру. Хоча не уточнив, яку саме.

В його декларації зазначено, що він володіє двома квартирами у Києві, площею 367,2 кв.м та 95,50 кв.м, а також однією квартирою у Києві, площею у 66,30 кв.м у співвласності зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.

Також лідер "Радикальної партії" підтвердив, що продав житло саме екс-регіоналу, людині близькій до бізнесмена, колишнього депутата  та основного спонсора "Партії регіонів" Ахметова.

"Продав квартиру. Так, саме Риженков орендував у мене квартиру, яку потім він і купив", - сказав Ляшко.

"Риженков Олександр Миколайович був народним депутатом парламенту попереднього скликання і очолював фінансово-банківський комітет, у якого я був заступником. Герой України, колишній директор Донецького металургійного заводу", - додав він.

Олександр Риженков колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів" і батько Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

Як відомо, 9 жовтня Ляшко вніс зміни до декларації.  В документі зазначається, що він продав майно за 15,9 мільйонів гривень Олександру Риженкову.

Цього року Ляшко кілька разів декларував по 270 тисяч гривень надходжень від здачі майна в оренду.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

На початку 2017 року Олег Ляшко купив будинок на 550 кв м і дві земельні ділянки, загальною площею 0,6 га, у смт. Козин (Конча-Заспа). Загальна вартість - 15 млн грн.

Він запевняв, що маєток придбав у кредит, який планує закрити за 5 років.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ОлегАхметов
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