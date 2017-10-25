Умеров і Чийгоз із Туреччини вирушать в Україну

Засуджені окупантами Криму заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз з Туреччини вирушать в Україну.



Про це в коментарі телеканалу ATR заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат, один з лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.



"Близько 10.30 годин адвокат Микола Полозов повідомив, що Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова вивезли в аеропорт. ФСБшники сказали, що нібито для підписання протоколу про передачу Чийгоза і Умерова турецькій стороні відповідно до домовленостей Туреччини і Росії... Потім вони вирушили в Анапу", – розповів про перебіг подій Джемілєв.



"О 13.30 десь прийшло смс, що літак з Анапи попрямував до Анкари... Потім вони попрямують в Україні. Це результат переговорів Ердогана з Путіним", – сказав політик.



Як повідомлялося, представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, 25 жовтня видали турецькій стороні.

За словами адвоката Миколи Полозова, їх повністю звільнено від кримінального переслідування.