В НАБУ вимагали у Онищенка докази проти Мартиненка в обмін на закриття провадження – адвокат

За зверненням Миколи Мартиненка проти очільника відділу детективів НАБУ Андрія Калужинського порушено кримінальну справу.

Про це повідомив адвокат екс-депутата Миколи Мартиненка Петро Бойко, передає "Громадське радіо".

За словами адвоката, Калужинський вимагав від Олександра Онищенка надати будь-які докази проти Миколи Мартиненка в обмін на закриття кримінального провадження проти нього.

"У скарзі викладені всі фактичні обставини, зокрема, те що Калужинський по інтернет-зв’язку, розмовляючи із Онищенком, вимагав від Онищенка будь-які докази проти Миколи Мартиненка. Тобто не по якомусь конкретному злочину чи факту, а "дайте що-небудь викривальне", - розповів він.

"Тобто йде питання переслідування конкретної особи, а саме Мартиненка. Тобто особи, наділеної владою, особи, від якої залежать пан Онищенко, тому що проти Онищенка порушена кримінальна справа. І його, використовуючи оту залежність, намагаються вмовити дати будь-що проти Мартиненка. Це хіба не злочин? Злочин. Якщо є злочин, то ГПУ повинна відкрити кримінальну справу і провести розслідування. Але Генпрокуратура не виконала вимоги закону", - заявив Бойко.

Адвокат стверджує, що у нього є відповідні докази.

"У мене є відео-доказ, з якого чітко видно хід розмови, видно і чути, хто що говорить і видно, від кого це виходить", - сказав він.

У коментарі Олександр Онищенко підтвердив "Громадському радіо" інформацію про те, що Андрій Калужинський пропонував йому закриття провадження проти нього, в обмін на покази проти Мартиненка.

За словами адвоката Мартиненка Петра Бойка, у ГПУ не внесли цю інформацію в Єдиний реєстр протягом 24 годин та не повідомили Мартиненка про те, що кримінальне провадження порушене.

"Тому довелося звертатися до суду. Суд визнав, що наші вимоги є правомірними та обґрунтованими, та задовольнив наші вимоги. Кримінальне провадження відкрито. Справа знаходиться в реєстрі, і Генпрокуратура зобов’язана розслідувати. Точніше САП. Вони передали в САП", — пояснив Петро Бойко.

5 жовтня 2017 року Печерський районний суд задовольнив скаргу адвоката Миколи Мартиненка на бездіяльність уповноважених осіб Генпрокуратури, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення.

Суд також зобов’язав ГПУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення. Текст відповідної ухвали суду розміщений у Єдиному реєстрі судових рішень.

Громадське радіо наразі не отримало відповіді на інформаційні запити від представників Генпрокуратури та НАБУ, тому поки неможливо підтвердити чи спростувати дану інформацію.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації і розкраданні 17,28 млн доларів при закупівлі уранового концентрату для державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Згодом його відпустили на поруки.

14 серпня Солом'янський суд відмовив у задоволенні клопотання Мартиненка щодо зміни запобіжного заходу в частині зобов'язання не виїжджати без дозволу з Києва та Київської області, а також здавати документи для виїзду за кордон.

25 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата Миколи Мартиненка та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".