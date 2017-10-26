Суд арештував нападника на поліцейського під час сутичок під ВР

Сутички під ВР 17 жовтня 2017 року

Печерський районний суд арештував на 60 діб без права внесення застави Петра Олійника, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час сутичок під Верховною Радою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За даними прес-служби, 17 жовтня під час бійки біля ВРУ постраждав спецпризначенець із Кропивницького.

"Тоді група осіб зірвала захисну амуніцію, накинулася з кулаками на правоохоронця, а коли він впав ‑ били його ногами", - йдеться у повідомленні.

"У рамках розслідування було встановлено причетність до побиття поліцейського Олійника Петра. З’ясувалося, що чоловік із лютого 2014 року живе у президентській резиденції у Межигір’ї. Саме там, у кабінеті Януковича, слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 ККУ", - повідомляють у прес-службі відомства.

В МВС зазначають, що за фактом побиття поліцейського слідчі Печерського УП розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи.

Увечері між правоохоронцями та активістами відбулись сутички, мітингувальники встановили кілька десятків наметів перед Верховною Радою.

18 жовтня акція протесту тривала. Після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв у коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

Водночас у поліції пояснили, що намагалися вмовити протестувальників повернути вкрадені в нацгвардійців щити.

Внаслідок сутичок та штовханини було затримано та потім відпущено 11 осіб.

Українська прада