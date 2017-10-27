Джемілєв розповів, чому РФ погодилась звільнити Умерова та Чийгоза

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв пояснив, чому Росія все ж погодилась звільнити Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, і зробила це через Туреччину.

Про це він розповів на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль" у п'яницю.

На питання журналістів, що могло змусити Росію відпустити заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу, Джемілєв відповів:

"Дуже великий тягар провини на Російської Федерації. Вони зараз, мабуть, хочуть якимось чином пом'якшити ставлення світової громадськості (через санкції – ред.)".

Також лідер кримських татар пояснив, що тепер російські дипломати спробують використовувати цей аргумент, щоб просити Захід про зняття з РФ санкцій.

За його словами, видавали політв'язнів Туреччини, тому що президент цієї країни Реджеп Тайіп Ердоган ще підтримує відносини з російським лідером Володимиром Путіним.

"У світі не так багато залишилося президентів, які водять дружбу з Путіним. Ердоган ще підтримує з ним якісь стосунки", - зазначив Джемілєв.

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