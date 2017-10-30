На Київщині обстріляли авто Аміни Окуєвої, вона загинула
На залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.
Про це повідомив Антон Геращенко у Facebook.
"Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Я тільки що говорив з ним по телефону", - написав Геращенко.
На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Туди виїхав голова Нацполіції України Сергій Князєв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.