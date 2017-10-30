Окуєва та Осмаєв відмовилися від охорони – Нацполіція

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 23:58

Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.

Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".

"Після того, як закінчився термін надання держохорони, вони відмовилися від охорони після кількох місяців з часу інциденту", - розповів Тракало.

Причини відмови подружжя від охорони невідомі.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції і голова Нацполіції України Сергій Князєв. Також Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад. Як відомо, 1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Теми: поліція вбивство
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