Комітет підтримав оновлений закон Порошенка про Донбас

Комітет із національної безпеки й оборони рекомендує парламенту ухвалити за основу та в цілому доповнений президентський законопроект щодо самоврядування на Донбасі.

За підтримку перевнесеного президентом закону №7164 за основу та в цілому підняли руки 8 народних депутатів.

Водночас 4 депутати проголосували проти, утрималася лише Надія Савченко.

У законопроекті тепер ідеться про те, що особливий статус окремих районів Донбасу буде продовжено на рік виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зокрема після виведення усіх незаконних збройних формувань і військової техніки.

Також комітет вирішив пропонувати ВР ухвалити за основу раніше схвалений законопроект №7163 з поправкою в ч.1 ст.7, а саме слова "Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Комплекс заходів від 12 лютого 2015 року" замінити словами "резолюції Ради безпеки ООН, прийняті у зв’язку з російською збройною агресією проти України у Донецькій і Луганській областях".

Альтернативний законопроект №7163-2 – про заходи, спрямовані на відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей – комітет не підтримав, більшість його членів утрималися.

Після засідання комітету його секретар Іван Вінник пояснив, що у вказаних резолюціях Радбезу ООН згадуються Мінські домовленості.

Раніше лунало занепокоєння щодо того, що президентський закон уведе у правове поле України Мніські угоди, під якими стоять підписи лідерів проросійських бойовиків і які не є міжнародними угодами.

Уже о 16:00 четверга, 5 жовтня, парламент планує розглянути президентські законопроекти щодо Донбасу у сесійній залі.

"Ми сьогодні повинні прийняти ці закони", – сказав Пашинський під час обговорення на комітеті по обіді.

Як відомо, Петро Порошенко запропонував Верховній Раді два законопроекти щодо Донбасу: №7163, який, зокрема, визначає Росію агресором і окупантом, а непідконтрольну Києву частину Донецької й Луганської областей – окупованими територіями, а також №7164, яким пропонується продовжити ще на 1 рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованій частині сходу України.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони рекомендував парламенту підтримати за основу перший законопроект, але до другого читання переглянути норму про необхідність виконання Мінських угод, підписаних лідерами проросійських бойовиків, а другий законопроект відправив главі держави на доопрацювання.

Альтернативні законопроекти комітет відхилив.

Президент дуже швидко вніс повторно законопроект щодо самоврядування на Донбасі.

Олена Рощенко, Роман Кравець, УП