Опоблок заявляє, що закон про судову реформу хочуть підмінити

Опозиційний блок заявляє, що закон, який запроваджує судову реформу, може бути підписаний не у тому вигляді, у якому був ухвалений Радою.

Про це йдеться у заяві політсили, оприлюдненій у п'ятницю ввечері.

"Зараз нам стало відомо, що фальсифікується стенограма і рішення профільного комітету. І закон готується до підписання не в тому вигляді, як його ухвалив парламент", - сказано на сайті Опоблоку.

Як відомо, 6 жовтня парламент не скасував свого рішення про ухвалення закону, який запроваджує судову реформу.

Верховна Рада ухвалила його 3 жовтня. Перед цим парламент 7 пленарних днів розглядав 4 383 поправок до закону.

Через великий обсяг документ розділено на 6 розділів: зміни до Господарського процесуального кодексу; зміни до Цивільного процесуального кодексу; зміни до Кодексу адміністративного судочинства; зміни до низки законів і кодексів; зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"; прикінцеві положення.

Цей закон, зокрема, визначає Верховний Суд як єдину касаційну інстанцію в Україні, а також запроваджує механізм розгляду типових справ за прикладом рішення Верховного Суду в одній із подібних справ (так зване прецедентне право).

Також запроваджується Вищий суд з питань інтелектуальної власності так званий "електронний суд" (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система).

Після ухвалення законопроекту депутати обурювалися, що поправка Андрія Лозового скорочує термін розгляду кримінальних справ так, що колишні "регіонали" та керівники держави можуть уникнути відповідальності. Але заступник голови комітету з судочинства Леонід Ємець запевнив, що ця поправка по суті не потрапила до КПК.

Українська правда