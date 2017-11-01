Розслідування ФБР щодо РФ: Трампа "дуже бентежить" перебування під слідством
Розслідування ФБР щодо втручання Росії у вибори в США "дуже бентежить" президента Дональда Трампа.
Про це заявив керівник апарату Білого дому Джон Келлі, пише The Hill.
"Це дуже бентежить президента, як це було б для будь-якого громадянина, перебувати під слідством", - сказав Келлі в інтерв'ю Fox News.
Трамп і Білий дім неодноразово заперечували, що президент є об’єктом розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, яке проводить спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер.
Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.
Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.
Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.
У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.
Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.