Обвинувачення вимагає конфіскації майна Манафорта

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Про це йдеться в обвинуваченні, розміщеному на сайті Міністерства юстиції США.

З 2006 по 2015 роки Манафорт та Ґейтс виступали незареєстрованими агентами і провадили багатомільйонну лобістську кампанію в Сполучених Штатах на замовлення уряду України, Партії регіонів, Віктора Януковича та Опозиційного блоку, пише "Голос Америки".

Обвинувачення заявляє, що Манафорт вів розкішне життя в США, ухиляючись від сплати податку на дохід.

У результаті роботи по Україні, Манафорт та Ґейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу. Ці гроші вони незаконно використовували для придбання предметів розкошу для себе та своєї сім’ї​, нерухомості на мільйони доларів, товарів та послуг, та фінансування інших витрат.

Манафорт приховував джерело походження грошей від Міністерства фінансів США, Міністерства юстиції США та інших, а також надавав неправдиву інформацію банкам.

Для того, щоб приховати ці виплати від влади США, з 2006 по 2016 роки, Манафорт та Ґейтс відмивали кошти використовуючи ряд американських та іноземних компаній, партнерств та приховані банківські рахунки, зокрема, на Кіпрі.

У той же час, вони неодноразово інформували своїх податкових бухгалтерів про відсутність у них закордонних рахунків, намагаючись приховати доходи від податкової служби США.

Через офшорні рахунки, що фігурують в обвинуваченні, загалом пройшло більше 75 мільйонів доларів. З них, Манафорт відмив більше 18 мільйонів, а Ґейтс - 3 мільйони.

Ґейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорних рахунків, твердить обвинувачення. Він також користувався цими рахунками для фінансування особистих витрат, включаючи іпотеку, оплату за навчання дітей, декорування своєї резиденції в Вірджинії.

Манафорт використав всього 32 установи в своїх схемах, включаючи Європейський центр за сучасну Україну, який було створено в 2012 році в Бельгії, щоб представляти Партію Регіонів та Януковича.

У лютому 2012 року, Манафорт та Ґейтс найняли дві компанії з Вашингтону, назви яких не розкриваються, для того, щоб лобіювати в США. Повідомляється, що ці неназвані компанії надали детальну інформацію про лобістську діяльність політтехнолога.

Серед іншого, ця діяльність включала лобізм в Конгресі стосовно санкцій США та виборів в Україні. В одному з епізодів йдеться про те, що Манафорт та Ґейтс таємно сплатили 4 мільйони доларів з офшорних рахунків за звіт про ув’язнення політичного суперника Януковича – Юлії Тимошенко.

Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Ричарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.