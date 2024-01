NBC: Манафорт за 10 років "позичив" у Дерипаски $60 млн

Колишній керівник виборчої кампанії президента Дональда Трампа та політтехнолог Партії регіонів і її наступниці – партії "Опозиційний блок" Пол Манафорт отримав кредити від російського олігарха Олега Дерипаски на загальну суму $ 60 млн.

Про це повідомляє американський телеканал NBC news.

Манафорт, як з'ясувалося, має набагато глибші фінансові зв'язки з Росією, ніж раніше повідомлялося.

Американський телеканал з'ясував, що компанії, пов'язані з Манафортом, отримували кредити від офшорних компаній близького до Кремля олігарха Дерипаски.

Як свідчать фінансові документи, що зберігаються на Кіпрі і на Кайманових островах, загальний обсяг їхніх відомих ділових угод становить близько 60 мільйонів доларів США за останнє десятиліття.

Так, пов'язана з Манафортом компанія Yiakora Ventures Ltd. отримала $ 26 млн у вигляді кредиту від від Oguster Management, що належить Дерипасці.

Yiakora, згідно з кіпрськими документами, пов'язана з численними інтересами Манафорта на острові.

Розслідування також підтверджує меншу суму кредиту в розмірі 7 мільйонів доларів від Oguster компанії LOAV Advisers Ltd, пов'язаній з Манафортом, про що раніше повідомляла The New York Times. Документи компанії, вивчені NBC News, показують, що вся сума не була забезпечена заставою.

Позика в розмірі 7 млн. дол. для LOAV не мала зазначеної дати погашення, а кредит у розмірі 26 млн. дол. для Yiakora видавався під гарантії погашення на вимогу. Однак, чи була погашена якась сума невідомо.

Юристи, які спеціалізуються на відмиванні грошей, заявили, що ці кредити виглядають дивними і заслуговують подальшого розслідування.

Стефан Касселла, колишній федеральний прокурор, розповів, що для відмивання грошей часто маскують платежі як кредити і, якщо вони не забезпечені нічим, то "це не кредит, це всього лише оплата".

Документи також виявили позики в розмірі більше 27 мільйонів доларів від двох кіпрських компаній третій, пов'язаній з Манафортом корпорації з обмеженою відповідальністю, зареєстрованій в штаті Делавер.

Назва цієї компанії, Jesand LLC, співзвучна з іменами дочок Манафорта Джесіки і Андреа, відзначає NBC.

Згідно з інформацією, Jesand LLC була використана для придбання нерухомосту Нью-Йорку в 2007 році. У серпні 2017 року, згідно з іншим документом, Jesand LLC отримала кредит в розмірі понад 1 мільйон доларів під заставу цього майна.

Використання компанії для купівлі нерухомості не обов'язково є незаконним, але експерти з відмивання грошей вважають такі дії потенційним сигналом.

33 мільйони доларів, виявлених NBC News, не є єдиним набором транзакцій між двома особами, які проходили через Кіпр. Згідно з відповідною судовою справою Дерипаска вклав ще 26 мільйонів доларів до фонду прямих інвестицій, призначеного для української телекомунікаційної компанії.

Як повідомляє телеканал, високопоставлені джерела в уряді Кіпру заявили, що поліція острова за офіційним проханням влади США збирає докази у цій справі і ще не передала їх американським слідчим.