Панама видала Каськіва Україні

З Панами екстрадували екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", – написав він.

"Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії" – повідомив Луценко вранці 1 листопада.

Генпрокурор наголосив, що "це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну – але не останній".