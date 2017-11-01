Панама видала Каськіва Україні

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Середа, 1 листопада 2017, 09:01
ГПУ

З Панами екстрадували екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", – написав він.

"Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії" – повідомив Луценко вранці 1 листопада.

Генпрокурор наголосив, що "це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну – але не останній".

Теми: Каськів Генпрокуратура Луценко
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