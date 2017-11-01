Міграційна служба вдруге відмовила Саакашвілі у притулку

Державна міграційна служба відмовила лідеру партії "Рух нових сил Міхеілу Саакашвілі у оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на голову юридичної служби Саакашвілі Руслана Чорнолуцького.

За його словами, прохання про надання притулку було подано в міграційну службу особисто Саакашвілі вчора, 31 жовтня.

"Повідомлення міграційної служби (про відмову в притулок, - ред.) може бути оскаржене у вищій міграційної інстанції, а також у суді. Вже завтра ми підготуємо позов і подамо його", - сказав Чорнолуцький.

"Українська правда" звернулась до прес-служби Міхеіла Саакашвілі, однак її представники лише заявили, що їхній юридичний відділ готує відповідну заяву.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Грузія вимагає його екстрадиції.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати з України, оскільки ДМС відмовила йому у статусі біженця. У ДМС підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

27 жовтня стало відомо, що друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, його колишніх охоронця і водія Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

28 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що упевнений у тому, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

30 жовтня представники влади Грузії заявили, що очікують від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.