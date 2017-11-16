Аваков просить Італію бути неупередженою до нацгвардійця Марківа

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає владу Італії до неупередженого суду над нацгвардійцем Віталієм Марківим, якого арештували за підозрою у причетності до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

Про це він повідомив у Twitter.

"У зв’язку з відхиленням судом клопотання В. Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному Міністрові закордонних справ Італії – з метою звернути увагу на факти, та закликати до об'єктивного і неупередженого суду", – написав Аваков.

"Ми не залишимо нашого солдата!", – запевнив він.

Як відомо, влітку поліція Італії арештувала українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова 2014 року у Слов'янську.

Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

У серпні прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака, який є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

У Генпрокуратурі заявляли, що італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту Марківа, ані з запитами щодо нього.

ГПУ зверталася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.