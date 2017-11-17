У Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" за "шпигунство"

Правоохоронці Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

Про це у Facebook повідомив голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

"Затримано власкора UA: Українське Радіо в Беларусі, громадянина України Павла Шаройко", - написав Аласанія.

Павло Шаройко Фото с facebook

Він додав, що від офіційних відповідей на їхній запит Посольство Беларусі поки ухиляється.

"З нашої власної неофіційної інформації в Білорусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в "шпіонажі"", - підсумував Аласанія.

"Українська правда" намагається отримати з цього приводу коментарі у МЗС.

За словами генпродюсера "Українського радіо" Дмитра Хоркіна, перед тим близько двох тижнів Павло Шаройко не виходив на зв'язок, усі спроби редакції додзвонитися до нього та його родичів не давали результату, без відповіді залишалися повідомлення редакції, надіслані електронною поштою та через інші інтернет-засоби комунікації.

За словами дружини журналіста Олени, Павла заарештували вдома. Перед цим у них був обшук.

"Ніякої інформації, нічого не говорять, тільки підозра в шпигунстві. Адвокат каже, що дала підписку про нерозголошення. Прийшли і заарештували. Він прийшов додому, я прийшла додому, у нас був обшук. Відкрила господиня. Я в цей момент була на роботі. Квартира була порожня", - повідомила Олена ефірі "Українського радіо".

Вона додала, що арешт стався 25 жовтня в Мінську.

За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, МЗС дасть коментарі після 14:00.



