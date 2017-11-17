В Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио"

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Пятница, 17 ноября 2017, 11:06

Правоохранители Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

"Задержан собкор UA: Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко", - написал Аласания.

Он добавил, что от официальных ответов на их запрос Посольство Беларуси пока уклоняется.

"По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинения в "шпионаже"", - подытожил Аласания. 

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в МИД.

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