В Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио"

Правоохранители Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

"Задержан собкор UA: Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко", - написал Аласания.

Он добавил, что от официальных ответов на их запрос Посольство Беларуси пока уклоняется.

"По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинения в "шпионаже"", - подытожил Аласания.

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в МИД.