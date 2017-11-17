Комітет узгодив остаточний варіант закону про реінтеграцію Донбасу

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 12:47

Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради погодив текст закону про реінтеграцію Донбасу до другого читання.

Рішення направити текст закону №7163 із правками на розгляд ВР комітет прийняв у п'ятницю.

На засіданні були присутні 10 з 19 членів комітету.

Комітет розглянув кілька блоків правок. Зокрема, щодо притягнення до відповідальності осіб з ОРДЛО, що скоюють військові злочини. Також комітет вирішив готувати окремий законопроект щодо надання статусу учасника АТО.

Член комітету, нардеп Іван Вінник розповів, що комітет протягом 2-3 діб підготує законопроект і передасть його голові Верховної Ради.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях. 

У випадку введення воєнного стану в окремих районах Донецької та Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.

Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.

Раніше члени парламентського комітету з нацбезпеки вирішили не вносити до законопроекту про реінтеграцію Донбасу пункт про розрив дипломатичних відносин з Росією.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Донбас АТО Верховна Рада законодавство
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