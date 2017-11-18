Викривальниця НАЗК позиватиметься до Луценка та САП

Керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що позиватиметься до генпрокурора Юрія Луценка та САП, вимагаючи повернення справи про зловживання у Нацагентстві з запобігання корупції до НАБУ.

Про це йдеться у заяві Соломатіної, яку оприлюднено 18 листопада після передачі справи НАЗК до СБУ.

"Ганьба, Юрію Луценко, ганьба, Назаре Холодницький. Як ви могли передати справу до СБУ, якщо знали, що викривачі дали свідчення на заступника начальника управління СБУ Карпушина? Саме Карпушин приніс назад пакет з документами про зловживання у НАЗК, який мій колега відвіз на Різницьку. Повернув незареєстрованим і сказав: не лізьте", - зазначила Соломатіна.

"А генпрокурор ще й написав Мустафі Найєму, що про пакет це неправда. Тобто Юрій Луценко, не заслухавши свідчень, не перевіривши факти, не ознайомившись із матеріалами справи, вже наперед упевнений, що свідки збрехали? Які ж будуть результати такого "неупередженого" розслідування, і яка доля чекає на нас і наші сім'ї?", - додала вона.

Соломатіна зазначила, що детективи, з якими викривачі зв'язалися напередодні ввечері, заявили, що весь минулий тиждень возили до САП клопотання і матеріали і їм щоразу відмовляли.

"Ми будемо боротися і домагатася повернення нашої справи до НАБУ. Ми віримо тільки детективам НАБУ. Нам байдуже, які там стосунки між НАБУ, САП чи НАЗК. Вони - єдині, кому ми віримо і ми будемо працювати тільки з ними", - зазначила Соломатіна.

Вона закликала правозахисників та адвокатів Майдану допомогти підготувати позов до генпрокурора та САП "за їхнє незаконне рішення, за брехню, зраду і порушення наших прав".

Також викривачі НАЗК звернулися до міжнародних організацій, як то Transparency International Ukraine, ПРООН в Укарїні, Human Rights Watch , представництв ЄС, Freedom House та ОБСЄ в Україні, уповноваженого ВРУ з прав людини та до посольств США, Японії, Канади, Британії, Данії, Італії, Франції, Німеччини та ін. країн. із закликом не лишатися осторонь.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.

В АП заперечують інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Разом з тим, згідно з довідкою за результатами перевірки стану організації роботи в департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя, яка є у розпорядженні УП, НАЗК дійсно уникало перевірки декларацій найвищих посадовців держави.

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