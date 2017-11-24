Соломатіна оприлюднила свою переписку з куратором із АП

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П'ятниця, 24 листопада 2017, 13:14

Колишня співробітниця НАЗК, яка звинуватила голову Нацагентства Наталію Корчак у фальсифікаціях, оприлюднила переписку із куратором адміністрації президента, через побоювання за своє життя.

Про це вона написала у Facebook.

"Якщо у когось ще є сумніви щодо існування куратора за НАЗК в Адміністрації Президента або сподівання, що СБУ забезпечить неупереджений розгляд справи за заявою викривачів з НАЗК, почитайте фрагменти моєї переписки у WhatsApp з Олексієм Горащенковим", - прокоментувала свій вчинок Соломатіна.

"І так, я боюся за своє життя і здоров'я. Особливо після нападу на Ларису Гольник. Утім краще я опублікую це зараз, ніж буду чекати, поки до мене прийдуть "ввічливі люди" з департаменту К", - додала вона.

За словами Соломатіної,  вона оприлюднила фрагмент переписки з Горащенковим про її звільнення, оскільки  ніхто не зацікавлений у  розслідуванні.

"Нехай хоч громадськість знає, що відбувається", - написала вона.

 
 

У повідомленнях, Горащенков каже Соломатіній, що мав доповісти президенту стосовно її звільнення. Також він зазначив, що по деяких справах закінчуються строки, а від неї, Соломатіної, він не очікує результат, бо "так доповідає СБУ".

 

"Я мав с К. одну тільки розмову і просив вас не чіпати до 16 числа й не заважати працювати, більше нічого", - пише Горащенков.

Як відомо, раніше керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

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Також НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення, але суд його повернув.

Україська правда
Теми: НАЗК Адміністрація президента
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