СБУ: До Луганська з РФ прибули бойовики "Вагнера" - підтримати Корнета

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Субота, 25 листопада 2017, 12:53

До окупованих районів Луганської області прибули додаткові сили ПВК "Вагнера" для збройної підтримки так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

Про це заявили у Службі безпеки України 25 листопада.

При цьому в СБУ заявили, що у 2015 році Ігор Корнет та керівник ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін під кураторством представників ФСБ Росії керували ліквідацією ватажків та "зачисткою" збройних формувань "Бетмена", "Косогора", "Фоми",  роззброєння окремого козачого батальйону "Всевеликого війська Донського" та його ватажка "Тимура". 

Служба безпеки оприлюднила аудіозаписи переговорів терористів, які були перехоплені СБУ.

На записах можна почути деталі планування та знищення ватажків бойовиків та ініціативність Корнета у цих подіях. 

"СБУ не виключає аналогічного сценарію розвитку подій за результатами завершення ситуації, що склалась у Луганську", - зазначили у Службі безпеки. 

"СБУ не виключає аналогічного сценарію розвитку подій за результатами завершення ситуації, що склалась у Луганську", - зазначили у Службі безпеки. 

Як відомо, ввечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Російське видання РБК, посилаючись на джерела в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким та Ігорем Корнетом - відстороненим главою "МВС ЛНР" - Кремль став на бік останнього.

23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебував ватажок ОРЛО Ігор Плотницький. 

У той же день росЗМІ повідомили, що автомобільний кортеж, в якому перебували Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та інші особи, виїхав з території Луганська, пізніше Плотницького помітили в аеропорту в РФ.

Українська правда 

Теми: СБУ "ЛНР" Росія
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