В РФ відповіли, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала відповідь на запити омбудсмана України Валерії Лутковської щодо стану здоров'я утримуваного в Краснодарському СІЗО українця Павла Гриба.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого з прав людини в Україні.

Москалькова повідомляє, що після прибуття до СІЗО Росії Гриб пройшов медичний огляд і був взятий під диспансерний нагляд за наявними хронічними захворюваннями.

Крім того, російський уповноважений зазначає, що 18 вересня Гриб пройшов обстеження в Краснодарській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги щодо наявності у нього тяжкого захворювання, яке могло б стати перепоною для тримання під вартою.

За словами Москалькової, лікарська комісія не виявила в українця подібних хвороб.

"Наразі загальний стан здоров’я Павла Гриба оцінюється лікарями-спеціалістами як задовільний, він перебуває під динамічним наглядом медичних працівників, отримує призначене лікування в амбулаторних умовах. Препарати для лікування йому надаються у відповідності до рекомендацій лікарів і наявних захворювань", – йдеться у листі омбудсмана РФ.

Раніше повідомлялося, що в РФ не відповіли на жоден із п'яти листів від українського омбудсмена Валерії Лутковської щодо справи Павла Гриба, який перебуває в слідчому ізоляторі Краснодару. 19-річний хлопець страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків.

Як відомо, 6 жовтня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня цього року.

У зв’язку із цим, Генконсульство України направило повторне звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака з 12 по 15 жовтня.

Проте, так і не отримавши відповіді, вирішило відправити групу лікарів до Гриба самовільно. Але їх і не пустили до українця.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.