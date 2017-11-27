За посаду голови Верховного Суду поборються 5 кандидатів - ЗМІ

На зборах касаційних судів нового Верховного Суду озвучили 5 кандидатів на пост голови ВС.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Відзначається, що на загальних зборах суддів Касаційного цивільного суду і Касаційного кримінального суду ВС, яке відбулося у понеділок, 27 листопада, на посаду голови нового Верховного Суду була запропонована кандидатура Дмитра Луспеника.

У виданні додають, що наразі він є головою організаційного комітету - тимчасово виконуючим обов'язки голови Верховного Суду для скликання Пленуму ВС. Раніше він був суддею, секретарем Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддею ВСУ (в 2008-2011 рр.), заслужений юрист України.

Повідомляється, що також на зборах суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду свої кандидатури висунули Аркадій Бущенко, екс-виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, Володимир Кравчук, в минулому - суддя Львівського окружного адміністративного суду, Олена Кібенко, представник адвокатури та Богдан Львов, колишній голова Вищого господарського суду України.

У газеті уточнюють, що це не остаточний список кандидатур, оскільки можуть бути висунуті ще кандидати, зокрема, від адміністративної юстиції.

Пленум ВС відбудеться 30 листопада.

Як відомо, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду – 120 осіб стали переможцями конкурсу.

Громадські активісти заявляли, що 30 зі 120 переможців конкурсу до Верховного Суду – недоброчесні, а це аж 25%.

5 вересня Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президенту про призначення кількох суддів: Олександра Білика, Віктора Кицюка та Станіслава Ноздрякова.

25 вересня член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко написав, що Вища рада правосуддя майже завершила перевірку суддів – але звільнила всього 10% "суддів Майдану".

Наступного дня у ВРП пообіцяли врахувати висновки Громадської радидоброчесності.