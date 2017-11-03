СБУ знищила оригінал відео з "рюкзаками Авакова" – джерело
Служба безпеки знищила оригінал відео прихованої зйомки з кабінету екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря, яке фігурує у справі "рюкзаків Авакова".
Про це, з посиланням на поінформоване джерело в МВС, йдеться у статті "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим".
Як розповідають наближені до Авакова джерела, міністр впевнений, що "справа рюкзаків" розвалиться у суді, бо підозра в основному базується на монтованому відео.
"А оригіналу не існує. Його просто немає. СБУшники, коли відео вилізло в інтернеті, перелякались і знищили як оригінал відео, так і камеру, на яку його записали", – переконують у міністра МВС.
"А без початкового відео довести, що на змонтованому відео правда, а що монтаж – неможливо", – додав співрозмовник з оточення Авакова.
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Як відомо, 31 жовтня 2017 року НАБУ прийшло з обшуками до сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України для Нацгвардії у 2014 році.
Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів у справі, яка стала відомою як "рюкзаки Авакова".
Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків – харків'янина Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".
1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.
Чеботаря та Литвина теж звільнили під особисте зобов'язання та зобов'язали одягнути електронний браслет.
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