Ситник попередив Авакова про затримання сина – джерела

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник попередив главу МВС Арсена Авакова про обшуки і затримання його сина.



Про це йдеться у статті "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим".

Про те, що керівники НАБУ комунікували з Аваковим, УП розповіли поінформовані джерела в НАБУ, САП і МВС.

У НАБУ переконують, що для них "стало великою несподіванкою, що прокурорські підписали підозру в понеділок".

"У нас немає сумнівів, що на Холодницького вплинув "перший". Він (Ситник – ред.) йому (Авакову – ред.) писав, але зустрітися і переговорити в понеділок вони так і не змогли", – зізнався співрозмовник в керівництві НАБУ.

У Ситника таку позицію пояснюють тим, що Аваков останній, хто реально допомагав детективам Бюро.

Тому у НАБУ і вважають все, що відбулося, "тонкою грою президентської адміністрації".

"Єдині, з ким ми не воювали, був Аваков і його міністерство. Вони серйозно допомагали нам в оперативній роботі – номери прикриття й інші речі Аваков закривав. А тепер виходить, що ми воюємо з усіма, ми в цій історії втратили останнього союзника", – розповів співрозмовник у НАБУ.

У Авакова також підтвердили непублічну співпрацю з НАБУ.



"Ситник два дні перед обшуками провів в Авакова, і вони домовлялись про варіант закону про антикорупційний суд.

"Аваков сам йому запропонував протиснути з Яценюком це питання на зустрічі з Порошенком. А наступного дня Ситник дзвонить і каже: "Це не ми". Ясно, що тепер Аваков з ним не говорить", – розповідають в оточенні міністра.

Водночас, той факт, що Ситник сам розповів Авакову про обшуки, дуже обурив керівництво САП.



"Ну це ж ні в одні ворота не лізе! Коли готуються затримання Павловського (заступник міністра оборони – УП), Ситник попереджає Полторака.

Коли затримують сина – дзвонить Авакову. Як це можливо? Це таке у нас партнерство?" – обурився поінформований співрозмовник у САП.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ провело обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. В той же день він був затриманий.

За версією слідства, у 2015 році Аваков-молодший та ще двоє осіб були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньо ринкову.

Раніше повідомлялося, що 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції і главу МВС.

Президент ніби був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченка вдалось встановити намети на Грушевського.

Пізніше Аваков заявив, що ніякого конфлікту через намети під Верховною Радою у нього з Порошенком не виникало.