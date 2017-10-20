Між Порошенком і Аваковим стався скандал через намети під Радою

Президент Петро Порошенко і глава МВС Арсен Аваков посварились через те, що мітингувальникам вдалось встановити намети під парламентом.

Про це йдеться в статті ""Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком".

За даними УП від джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції і главу МВС.

Президент був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченка вдалось встановити намети на Грушевського.

Президент звинуватив Авакова, що це той дозволив з'явитись наметовому містечку.

У глави МВС були свої аргументи, мовляв, обираючи між кривавою бійкою на вулиці і "напівпорожніми наметами", він обрав останнє.

За даними УП, 19 жовтня ввечері Аваков знову був у Порошенка на Банковій.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва розпочався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметівперед Верховною Радою.

19 жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності.

Але усі три законопроекти про вибори до Верховної Ради нардепи провалили.

Увечері 19 жовтня активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента і передали законопроект про антикорупційний суд який вони підготували.

Політична партія "Рух нових сил" і депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Українська правда