Пімахова: Мені нічого боятися

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова заявляє, що їй нічого боятися, бо вона не вимагала ніяких хабарів.

Про це вона сказала на брифінгу 30 листопада в Києві.

"Я не вимагала нічого. Мені нічого боятися. Я не вимагала, бо якщо б я вимагала, то упродовж такого періоду, якщо б я вимагала, то мене б уже затримали", - сказала Пімахова.

Вона додала, що спецоперація НАБУ тривала понад 6 місяців.

"Їх спецоперація тривала вже понад 6 місяців. Якщо б я вимагала, я була б однозначно ними затримана. НАБУ каже, що я вимагала 30 тисяч. Але я не вимагала", - наголосила заступник голови ДМС.

За словами Пімахової, її призначили на посаду 1 лютого, а вже навесні до неї почав втиратися в довіру чоловік, який назвався Сергієм Титунковим, представником Арабського інвестиційного фонду "Мубадала".

"Я була призначена на посаду 1 лютого 2017 року з випробувальним терміном 6 місяців. Через декілька місяців, приблизно у квітні, він вже мав місце входу в довіру до мене чи мого оточення близького", - сказала Пімахова.

Вона також заперечує існування "злочинного угрупування" у ДМС.

"Про яке угрупування може йти мова? Це неможливо. І такого не було, безумовно. По-друге, стосовно того, що я щось пропонувала. Я проводила з ним зустрічі. Я це підтверджую. Щоб викрити хабарника, мені необхідно було вживати відповідних заходів при спілкуванні з ним, які відбувались під контролем СБУ та ГПУ з використанням спецзасобів", - сказала Пімахова.

Вона відмовилася назвати дату, коли саме подала заяву до СБУ щодо хабарника.

"Дату я не буду казати, бо слідство ще не завершене, слідчі дії тривають, і це може бути просто неправильно використана ця інформація", - сказала Пімахова.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.