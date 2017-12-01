Ситник: СБУ зірвала усі операції НАБУ під прикриттям

Служба безпеки України та Генпрокуратура мали на меті зірвати усі операції НАБУ, які проводились під прикриттям, і їм це вдалося.

Про це заявив на брифінгу в п'ятницю директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

За його словами, по-перше, СБУ під керівництвом ГПУ зірвала спецоперацію НАБУ з виявлення масштабної корупційної схеми в Державній міграційній службі.

"Можливість довести операцію до кінця втрачена. І зараз нам залишається тільки оцінювати ті докази, які вже були зібрані на момент зриву цієї операції", - зазначив директор.

На його переконання, водночас СБУ мала на меті зірвати не тільки цю операцію НАБУ, але й усі інші операції під прикриттям.

"Саме це було головною метою проникнення до конспіративних приміщень НАБУ. Цю мету також досягнуто - операції, на жаль, припинені. І це - аморально", - сказав Ситник.

За його словами, у бюро також є інформація про конспіративні приміщення СБУ, але воно, на відміну від служби, вважає їх розкриття недопустимим.

Ще однією метою, каже директор, було отримати дані про агентурну мережу нацбюро. Але, зазначає він, це зробити не вдалося.

"Як вони не намагалися проводити обшуки, утримуючи по 30 годин працівників НАБУ, ламаючи обладнання, цієї мети не досягли", - зазначив Ситник.

Окрім того, за його словами, ГПУ та СБУ намагалися залякати представників бюро, але і цього вони зробити не змогли.

"Система підбору персоналу, яка застосовується в антикорупційному бюро, дала можливість сформувати команду, яка при обмежених ресурсах має моральні якості протидіяти таким диверсіям й атакам", - пояснив він.

Як повідомлялося, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ завербувала підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

В ЄС уже виступили з вимогою, щоб на НАБУ "не наїжджали інші органи".

Євген Кізілов, УП