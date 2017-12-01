Ситник розповів, чиї машини знайшли в агента "Катерини"

Майно, яке знайшли при обшуку будинку агента "Катерини" Сікорської не належить їй.

Про це на брифінгу заявив голова НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на питання журналістів.

"Майно не належить Катерині, а належить навіть не близьким родичам, а іншим особам", - заявив він.

"Але я розумію, наскільки приємно ГПУ було розкрити дані про Катерину", - зазначив Ситник.

При цьому він наголосив, що розкривати інформацію про членів сім'ї агента "Катерини" небезпечно, враховуючи те, що вона вже зробила.

Він зазначив, що відкриття даних про Катерину є розкриттям державної таємниці. "Це врєдітєльство", - зазначив він і додав, що тільки він міг дозволити розкриття інформації про агента. "Я такого дозволу не давав", - сказав він.

Ситник додав, що в НАБУ для таких агентів завжди знайдеться робота. "Ми з ними будемо йти до кінця, захищати їх в законний спосіб", - додав Ситник.

Раніше речник Генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що під час обшуку за місцем проживання агента Катерини Сікорської в с. Козин у приватному будинку були вилучені документи із грифом "обмеження доступу", зошити із секретною інформацією про прослуховування об’єктів зацікавленості НАБУ, матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які оброблялися за відсутності у агента Катерини допуску до держтаємниці".

Крім того, за словами Сарган, Сікорській та близьким членам її родини належать три приватні будинки в елітному селищі Козин, престижні автомобілі "Мазератті", "Лексус" та два "Порше Кайєн.

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Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч даларів за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.