Саакашвілі уже в суді

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Понеділок, 11 грудня 2017, 08:45

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі перебуває у Печерському райсуді Києва.

Про це "Українській правді" повідомив речник політика

Адвокат Павло Богомазов підтвердив: "Так, Михайло вже в Печерському суді на Хрещатику, 42-а. Я з документами працюю".

Також у суді вже присутній адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Я зараз у суді. Чекаємо час розгляду", - повідомив він.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності". Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

 

Українська правда
Теми: Саакашвілі суд
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