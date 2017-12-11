Саакашвілі уже в суді
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі перебуває у Печерському райсуді Києва.
Про це "Українській правді" повідомив речник політика
Адвокат Павло Богомазов підтвердив: "Так, Михайло вже в Печерському суді на Хрещатику, 42-а. Я з документами працюю".
Також у суді вже присутній адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.
"Я зараз у суді. Чекаємо час розгляду", - повідомив він.
Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.
Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності". Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.
Генпрокуратура проситиме суд призначити екс-голові Одеської ОДА та екс-президенту Грузії домашній арешт як міру запобіжного заходу.