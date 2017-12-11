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Саакашвілі уже в суді

Понеділок, 11 грудня 2017, 07:45

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі перебуває у Печерському райсуді Києва.

Про це "Українській правді" повідомив речник політика

Адвокат Павло Богомазов підтвердив: "Так, Михайло вже в Печерському суді на Хрещатику, 42-а. Я з документами працюю".

Також у суді вже присутній адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Я зараз у суді. Чекаємо час розгляду", - повідомив він.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності". Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Генпрокуратура проситиме суд призначити екс-голові Одеської ОДА та екс-президенту Грузії домашній арешт як міру запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: Саакашвілісуд
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