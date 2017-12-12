Луценко пообіцяв закон, що змусить агентів НАБУ подавати декларації

Цього тижня до парламенту внесуть проекти змін до законів, які змусять НАБУ набирати своїх секретних агентів на відкритому конкурсі, а також зобов'яжуть цих агентів подавати декларації.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу у вівторок.

За його словами, в нього є план відновлення законності діяльності НАБУ.

"Одним з елементів такого плану буде внесення на цьому тижні (до Верховної Ради – ред.) проектів змін до закону, які знімуть проблему найму негласних штатних працівників НАБУ, а також подання ними декларацій. Зверну увагу, що негласні працівники НАБУ взагалі не подали декларацій, це - також кримінальна відповідальність", - сказав глава ГПУ.

Крім того, наголосив Луценко, агенти НАБУ мають обиратися на відкритому конкурсі.

"Розумію абсурдність цієї норми. Обирати Штірліца на відкритому конкурсі, напевно, було б безглуздо, але тоді треба міняти закон, а не порушувати його", - зазначив він.

Як відомо, раніше Луценко казав, що його дружина, нардеп Ірина Луценко має намір цього тижня внести до парламенту законопроект про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро, щоб зняти протиріччя в роботі даного органу.

Конфлікт між ГПУ і НАБУ виник в кінці листопада, коли Держміграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали при спробі передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Пізніше Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку.

9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості". Для участі в акції з Києва до с.Стоянка приїхали понад 200 автівок

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Євген Кізілов, УП